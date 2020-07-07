Новый центр для лечения пациентов с болезнями почек открыли в Аксае

В центре есть 20 новейших аппаратов «искусственная почка». Он рассчитан на 120 пациентов.
В учреждении будут оказывать плановую амбулаторную помощь людям с хронической почечной недостаточностью. Для местных жителей появятся 15 мест для работы.
Открытие центра позволит полностью закрыть потребность диализных мест в районе. «Теперь местным жителям для проведения такой важной и сложной процедуры, как гемодиализ, не придется ездить в Ростов», — говорится в публикации.
Ранее денег на новую больницу попросил губернатор Ростовской области Василий Голубев у президента Владимира Путина.