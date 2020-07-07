rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый центр для лечения пациентов с болезнями почек открыли в Аксае

7 июля 2020, 11:06
Фото: aksayland.ru
В Аксае Ростовской области на улице Вартанова в тестовом режиме заработал диализный центр, сообщает районная администрация.

В центре есть 20 новейших аппаратов «искусственная почка». Он рассчитан на 120 пациентов.

В учреждении будут оказывать плановую амбулаторную помощь людям с хронической почечной недостаточностью. Для местных жителей появятся 15 мест для работы.

Открытие центра позволит полностью закрыть потребность диализных мест в районе. «Теперь местным жителям для проведения такой важной и сложной процедуры, как гемодиализ, не придется ездить в Ростов», — говорится в публикации.

Ранее денег на новую больницу попросил губернатор Ростовской области Василий Голубев у президента Владимира Путина.

Материалы по теме
Самый богатый депутат Ростовской области построит инфекционную больницуПять новых дорог построят в Левенцовском в Ростове до конца годаШахту за 10 млрд рублей построят в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58