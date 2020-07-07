Почти 70 млн рублей выделили в Ростове на благоустройство Измайловского бульвара

За эти деньги потенциальному подрядчику необходимо будет благоустроить пешеходную зону на бульваре. Напомним, что жители города в мае просили власти построить в этом районе детскую площадку. И она тут появится в скором времени. Кроме детской площадки, качелей и горок, на бульваре планируется построить баскетбольную площадку со щитом и сеткой, а также площадку для воркаута.