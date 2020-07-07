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Почти 70 млн рублей выделили в Ростове на благоустройство Измайловского бульвара

7 июля 2020, 14:10
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Жители Октябрьского района Ростова-на-Дону наконец дождутся, когда смогут гулять по Измайловскому бульвару с удовольствием, власти района занялись его благоустройством, следует из материалов госзакупок.

Так, управление благоустройства Октябрьского района Ростова-на-Дону объявило аукцион на благоустройство Измайловского бульвара. Максимальная стоимость контракта составит 69,3 миллиона рублей.

За эти деньги потенциальному подрядчику необходимо будет благоустроить пешеходную зону на бульваре. Напомним, что жители города в мае просили власти построить в этом районе детскую площадку. И она тут появится в скором времени. Кроме детской площадки, качелей и горок, на бульваре планируется построить баскетбольную площадку со щитом и сеткой, а также площадку для воркаута.

Работы планируется завершить до 1 декабря 2020 года.

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#Новости#Экономика
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