который применяется не только в лечебных учреждениях, но и в домашних условиях. Воздействуя уникальным сочетанием специальной комбинации обезболивающего и терапевтического режимов в составе комплексного лечения, АЛМАГ+ способен снять боль в суставах в домашних условиях уже в первую неделю активного лечения. С помощью комбинации местных нестероидных противовоспалительных средств и домашней физиотерапии можно достичь следующих результатов: