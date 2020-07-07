НА ОСТРИЕ ТУПОГО НОЖА
Обострение хронической болезни суставов VS ежедневная суставная боль
Происхождение остеоартритов разнообразно. Так же многогранна и боль, которую несет с собой это заболевание.
Артроз I и II стадии: боль возникает эпизодически, она несильная. Скорее шепот, чем крик. По утрам сложно «расходиться», колени, словно несмазанные шарниры.
Артроз III и IV стадии: боль беспокоит при ходьбе, может «пилить» суставы даже в состоянии покоя, особенно ночью.
Обострение хронического артрита: пульсирующая горячая боль, наощупь воспаленное колено теплее на 1-2 градуса, чем окружающие ткани.
Суставное заболевание может подстерегать человека в любом возрасте. У молодых болезнь могут спровоцировать полученные травмы, или перенесенные воспалительные инфекционные заболевания; более старшее поколение подвержено риску сильнее, поскольку со временем хрящевая ткань так или иначе изнашивается.
Нужно знать, как бороться с суставными заболеваниями. Делать это необходимо:
а) сразу, как только возникают первые симптомы;
б) методично и системно;
Комплексное лечение – это основа основ здоровья суставов. Оно обязательно включает в себя нестероидные противовоспалительные препараты, хондропротекторы и физиотерапевтическое воздействие. Специалисты нередко назначают процедуры магнитотерапии, где используется бегущее импульсное магнитное поле. По результатам исследований, оно способно оказать мягкое, направленное на суставы лечебное воздействие, что особенно важно при наличии заболеваний и прочих систем организма.
Что делать при обострении артроза коленного сустава?
который применяется не только в лечебных учреждениях, но и в домашних условиях. Воздействуя уникальным сочетанием специальной комбинации обезболивающего и терапевтического режимов в составе комплексного лечения, АЛМАГ+ способен снять боль в суставах в домашних условиях уже в первую неделю активного лечения. С помощью комбинации местных нестероидных противовоспалительных средств и домашней физиотерапии можно достичь следующих результатов:
- купирования болевого синдрома;
- снижения количества принимаемых медикаментозных препаратов;
- возвращения к активной жизни.
Когда уже приходится жить с диагнозом «остеоартрит», главное, не допустить обострения, продлить ремиссию. Для поддержания стабильного состояния без обострений стоит обратить внимание на классический, проверенный временем аппарат АЛМАГ-01, применение которого рекомендуют врачи.
Аппарат, используемый как компонент комплексного лечения, дает возможность продлить безболевой период более чем на 3 месяца, а также:
- облегчить течение заболевания;
- улучшить функциональный статус суставов;
- снизить лекарственную нагрузку;
- обеспечить хорошую переносимость терапии.
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Правильно подобранная комплексная терапия – залог продления активной жизни в любом возрасте.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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