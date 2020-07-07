Ростовчане после пандемии начали скупать квартиры

Спрос сократился после введения ограничений из-за коронавируса, рынок начал оживать в апреле. Во втором квартале средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 2,4%.
В данный момент продавцы просят 56,8 тысячи рублей за «квадрат». В целом по России цена увеличилась на 4,9%.
«Из-за самозоляци покупателям пришлось отложить свои планы, но уже в мае и июне наблюдалось заметное оживление на рынке», — говорится в публикации.
При этом самые дорогие квартиры оказались в Москве, где один «квадрат» обойдется в 211 тысяч рублей.