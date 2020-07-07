Сын азиатского миллиардера хочет посадить в тюрьму ростовчанку Лиман

Ростовчанка написала, что мужчина сделал ей незначительный подарок и начал что-то требовать взамен. После этого он назвал Лиман мошенницей.
«Мне показалось это абсолютно непристойным и наглым поведением для мужчины. Он сказал, что подаст на меня в суд за мошенничество. Я честно просто в шоке», — написала девушка.
Она добавила, что не собирается возвращать подарок. По ее словам, ей сейчас страшно.
Имя сына миллиардера Лиман раскрывать не стала. Ранее ростовчанка рассказала, что ее бесит при знакомстве с мужчинами.