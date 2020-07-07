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Сын азиатского миллиардера хочет посадить в тюрьму ростовчанку Лиман

7 июля 2020, 07:31
Фото: instagram.com/liman_maria
Сын известного азиатского миллиардера грозится подать в суд на модель Марию Лиман из Ростова-на-Дону, об этом девушка рассказала в Instagram.

Ростовчанка написала, что мужчина сделал ей незначительный подарок и начал что-то требовать взамен. После этого он назвал Лиман мошенницей.

«Мне показалось это абсолютно непристойным и наглым поведением для мужчины. Он сказал, что подаст на меня в суд за мошенничество. Я честно просто в шоке», — написала девушка.

Она добавила, что не собирается возвращать подарок. По ее словам, ей сейчас страшно.

Имя сына миллиардера Лиман раскрывать не стала. Ранее ростовчанка рассказала, что ее бесит при знакомстве с мужчинами.

#Желтые новости
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