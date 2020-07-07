Три новости вторника, без прочтения которых ростовчанам не стоит ложиться спать

Сейчас ростовчанам уже можно посещать фитнес-клубы, стричься и делать маникюр в салонах красоты, загорать на пляжах и купаться в бассейнах, гулять в парках и даже болеть за любимую команду на стадионе. Однако под запретом остаются СПА-салоны, аквапарки и аттракционы. Не работают кафе, рестораны, нельзя проводить массовые мероприятия и концерты.