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Три новости вторника, без прочтения которых ростовчанам не стоит ложиться спать

7 июля 2020, 19:12
Фото: pikrepo.com
Жителей Ростовской области предупредили о сильной засухе, власти подтвердили запрет на работу кино и театров и карантин введен в одном из районов из-за опасного заболевания. Все самое важное за вторник в обзоре RostovGazeta.

Как пить дать

Из-за начавшейся жары и отсутствия осадков в Ростовской области возможно наступление сильной засухи этим летом. Под угрозой повреждения находятся различные сельскохозяйственные культуры. Температура воздуха в последние дни приблизилась к отметке в +40 градусов, а уровень влагозапасов в почве составляет 50-70% от нормы.

Фото: pixabay.com

Засуху также стоит ожидать и аграриям Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Республики Крым и Калмыкии.

Из-за критической жары в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха во вторник составила в регионе +39 градусов. Кроме того, сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность.

Кина не будет

Власти постепенно снимают в Ростовской области ограничения. Но все же ряд организаций по-прежнему находится под запретом.

Сейчас ростовчанам уже можно посещать фитнес-клубы, стричься и делать маникюр в салонах красоты, загорать на пляжах и купаться в бассейнах, гулять в парках и даже болеть за любимую команду на стадионе. Однако под запретом остаются СПА-салоны, аквапарки и аттракционы. Не работают кафе, рестораны, нельзя проводить массовые мероприятия и концерты.

Фото: pixabay.com

Творческим коллективам разрешили проводить репетиции, но без зрителей, спектакли проводить нельзя. Кинотеатры пока также закрыты. До сих пор приостановлено авиасообщение с другими странами.

На 7 июля в Ростовской области заболели коронавирусом 10166 человек, выздоровели 6869 инфицированных, умер 141 пациент.

Безмолочный карантин

Из-за бруцеллеза у крупного рогатого скота в Ростовской области в двух населенных пунктах ввели карантин.

Бруцеллез выявили у восьми животных в хозяйстве рядом с хутором Нижнекалинов. Еще два инфицированных животных обнаружили в хуторе Верхнепотапов.

Фото: uprvetro.donland.ru

На этих территориях ввели карантин. На время ограничительных мер в населенных пунктах запрещены реализация молока и молочных продуктов, ограничен оборот животных.

Бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Инфекция поражает внутренние органы и смертельно опасна.

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