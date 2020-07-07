Три новости вторника, без прочтения которых ростовчанам не стоит ложиться спать

Как пить дать
Из-за начавшейся жары и отсутствия осадков в Ростовской области возможно наступление сильной засухи этим летом. Под угрозой повреждения находятся различные сельскохозяйственные культуры. Температура воздуха в последние дни приблизилась к отметке в +40 градусов, а уровень влагозапасов в почве составляет 50-70% от нормы.
Засуху также стоит ожидать и аграриям Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Республики Крым и Калмыкии.
Из-за критической жары в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха во вторник составила в регионе +39 градусов. Кроме того, сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность.
Кина не будет
Власти постепенно снимают в Ростовской области ограничения. Но все же ряд организаций по-прежнему находится под запретом.
Сейчас ростовчанам уже можно посещать фитнес-клубы, стричься и делать маникюр в салонах красоты, загорать на пляжах и купаться в бассейнах, гулять в парках и даже болеть за любимую команду на стадионе. Однако под запретом остаются СПА-салоны, аквапарки и аттракционы. Не работают кафе, рестораны, нельзя проводить массовые мероприятия и концерты.
Творческим коллективам разрешили проводить репетиции, но без зрителей, спектакли проводить нельзя. Кинотеатры пока также закрыты. До сих пор приостановлено авиасообщение с другими странами.
На 7 июля в Ростовской области заболели коронавирусом 10166 человек, выздоровели 6869 инфицированных, умер 141 пациент.
Безмолочный карантин
Из-за бруцеллеза у крупного рогатого скота в Ростовской области в двух населенных пунктах ввели карантин.
Бруцеллез выявили у восьми животных в хозяйстве рядом с хутором Нижнекалинов. Еще два инфицированных животных обнаружили в хуторе Верхнепотапов.
На этих территориях ввели карантин. На время ограничительных мер в населенных пунктах запрещены реализация молока и молочных продуктов, ограничен оборот животных.
Бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Инфекция поражает внутренние органы и смертельно опасна.