rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России на фоне карантина вырос спрос на сердечные препараты

7 июля 2020, 10:10
Фото: pixnio.com
По данным аналитиков фармрынка компании DSM Group, в России за I-II кварталы 2020 года на 4,3% выросли продажи препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.

Как пишет NEWS.ru, такие данные подтверждают врачи, которые отмечают обострение сердечных заболеваний на фоне пандемии COVID-19. По их мнению, на людей сильно повлиял стресс при соблюдении режима самоизоляции.

Отмечается, что россияне начали запасаться сердечными препаратами еще в феврале, когда о коронавирусе только заговорили. А после того, как многие врачи стали недоступны после перепрофилирования больниц в инфекционные учреждения, граждане занялись самолечением. Кардиологи рассказывали, что на карантине число пациентов с сердечными проблемами выросло более чем на треть.

Однако сегодня тревожность в обществе снизилась, люди стали больше двигаться и могут решать свои проблемы со специалистами.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58