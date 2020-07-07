В России на фоне карантина вырос спрос на сердечные препараты

Отмечается, что россияне начали запасаться сердечными препаратами еще в феврале, когда о коронавирусе только заговорили. А после того, как многие врачи стали недоступны после перепрофилирования больниц в инфекционные учреждения, граждане занялись самолечением. Кардиологи рассказывали, что на карантине число пациентов с сердечными проблемами выросло более чем на треть.