В России на фоне карантина вырос спрос на сердечные препараты

Как пишет NEWS.ru, такие данные подтверждают врачи, которые отмечают обострение сердечных заболеваний на фоне пандемии COVID-19. По их мнению, на людей сильно повлиял стресс при соблюдении режима самоизоляции.
Отмечается, что россияне начали запасаться сердечными препаратами еще в феврале, когда о коронавирусе только заговорили. А после того, как многие врачи стали недоступны после перепрофилирования больниц в инфекционные учреждения, граждане занялись самолечением. Кардиологи рассказывали, что на карантине число пациентов с сердечными проблемами выросло более чем на треть.
Однако сегодня тревожность в обществе снизилась, люди стали больше двигаться и могут решать свои проблемы со специалистами.