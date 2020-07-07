Водитель автобуса отказался везти ростовчан из-за просьбы включить кондиционер

В городе установилась аномальная жара, температура днем превышала 39 градусов. Пассажиры автобуса № 90 попросили включить кондиционер, но водитель отказался.
«Водитель пытался выбить из рук пассажирки телефон. Он заявил, что никого не повезет из-за поломки кондиционера. Хотя до этого ему ничего не мешало ездить по маршруту», — написал автор публикации.
Он добавил, что пассажиры потребовали вернуть деньги. Только тогда водитель включил кондиционер.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок водителя.