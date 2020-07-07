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Водитель автобуса отказался везти ростовчан из-за просьбы включить кондиционер

7 июля 2020, 17:16
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону водитель маршрутного автобуса отказался везти пассажиров, которые потребовали включить кондиционер, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

В городе установилась аномальная жара, температура днем превышала 39 градусов. Пассажиры автобуса № 90 попросили включить кондиционер, но водитель отказался.

«Водитель пытался выбить из рук пассажирки телефон. Он заявил, что никого не повезет из-за поломки кондиционера. Хотя до этого ему ничего не мешало ездить по маршруту», — написал автор публикации.

Он добавил, что пассажиры потребовали вернуть деньги. Только тогда водитель включил кондиционер.

Пользователи в комментариях раскритиковали поступок водителя.

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