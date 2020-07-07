Второй в России по числу взяточников стала Ростовская область

За указанный период в регионе выявили 87 фактов передачи взяток, больше их было только в Москве, 126 случаев. Кроме того, в пятерку самых коррупционных регионов вошли Татарстан, Брянская область и Краснодарский край.
Всего же за пять месяцев в Ростовской области совершили более 25,6 тысячи преступлений, это пятый результат по всей стране. Из общего числа преступлений, совершенных в регионе, 337 особо тяжкие и 1103 тяжкие.
Больше всего преступлений в стране зафиксировали на территории Москвы, Московской области, Краснодарского края и Челябинской области.
Напомним, по итогам 2019 года Ростовская область не вошла в десятку самых коррупционных регионов РФ.