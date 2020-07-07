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Второй в России по числу взяточников стала Ростовская область

7 июля 2020, 06:44
Фото: pixabay.com
За январь — май 2020 года Ростовская область стала второй в России по числу полученных взяток, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

За указанный период в регионе выявили 87 фактов передачи взяток, больше их было только в Москве, 126 случаев. Кроме того, в пятерку самых коррупционных регионов вошли Татарстан, Брянская область и Краснодарский край.

Всего же за пять месяцев в Ростовской области совершили более 25,6 тысячи преступлений, это пятый результат по всей стране. Из общего числа преступлений, совершенных в регионе, 337 особо тяжкие и 1103 тяжкие.

Фото: crimestat.ru

Больше всего преступлений в стране зафиксировали на территории Москвы, Московской области, Краснодарского края и Челябинской области.

Напомним, по итогам 2019 года Ростовская область не вошла в десятку самых коррупционных регионов РФ.

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