Жители 21 территории Ростовской области заразились коронавирусом

Случаи заражения зарегистрировали в Ростове, Азовском районе, Миллеровском районе, Каменске-Шахтинском. Заболевшие также проживают в Чертковском, Цимлянском, Егорлыкском, Багаевском, Волгодонском районах.
Всего за сутки заболели 90 человек, за все время — 10256 человек. Выздоровели уже 7068 заболевших, в больницах остаются 682 пациента.
К аппаратам ИВЛ подключены 30 человек. За сутки скончались пять человек с коронавирусом, за весь период — 146 граждан.
В лабораториях провели 277 тысяч исследований на инфекцию.