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Жители 21 территории Ростовской области заразились коронавирусом

7 июля 2020, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали на 21 территории, проинформировали в региональном правительстве.

Случаи заражения зарегистрировали в Ростове, Азовском районе, Миллеровском районе, Каменске-Шахтинском. Заболевшие также проживают в Чертковском, Цимлянском, Егорлыкском, Багаевском, Волгодонском районах.

Всего за сутки заболели 90 человек, за все время — 10256 человек. Выздоровели уже 7068 заболевших, в больницах остаются 682 пациента.

К аппаратам ИВЛ подключены 30 человек. За сутки скончались пять человек с коронавирусом, за весь период — 146 граждан.

В лабораториях провели 277 тысяч исследований на инфекцию.

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