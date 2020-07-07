Жителям Таганрога рассказали, где можно купаться

Напомним, что жителям региона с понедельника разрешили посещать пляжи. Два из них находятся в Таганроге — Приморский и Центральный.
До этого здесь очистили дно водоемов и провели лабораторные исследования воды и песка. На пляжах размещены информационные стенды.
«Спасательные посты и медпункты работают с 09.00 мск до 20.00. На смену заступают по два спасателя», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по ночам организована охрана. Днем при помощи громкоговорителей спасатели оповещают о мерах безопасности.