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Жителям Таганрога рассказали, где можно купаться

7 июля 2020, 11:08
Фото: vk.com/taganrogofficial
В Таганроге Ростовской области был открыт купальный сезон, сообщили в городской администрации.

Напомним, что жителям региона с понедельника разрешили посещать пляжи. Два из них находятся в Таганроге — Приморский и Центральный.

До этого здесь очистили дно водоемов и провели лабораторные исследования воды и песка. На пляжах размещены информационные стенды.

«Спасательные посты и медпункты работают с 09.00 мск до 20.00. На смену заступают по два спасателя», — сказано в сообщении.

Фото: vk.com/taganrogofficial

Отмечается, что по ночам организована охрана. Днем при помощи громкоговорителей спасатели оповещают о мерах безопасности.

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