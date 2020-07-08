Баскетболисты НБА будут играть в майках с лозунгами вместо фамилий

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации и профсоюз игроков разрешили баскетболистам после рестарта сезона играть в майках с лозунгами вместо фамилий, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на американские СМИ.
Среди популярных вариантов «Жизни черных важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и т.д.
Уже известны предпочтения некоторых баскетболистов.
Руди Гобер («Юта»), Мейерс Леонард («Майами») и Юсуф Нуркич («Портленд») выбрали «Равенство».
Кент Бэйзмор («Сакраменто») и Си Джей Макколлум («Портленд») будут требовать на своих майках «Реформу образования».
Матисс Тибулл («Филадельфия») и Мо Вагнер («Вашингтон») будут призывать «Голосуй», а Ивица Зубац («Лос-Анджелес Клипперс») – «Хватит».
Рестарт сезона в НБА запланирован на 30 июля.