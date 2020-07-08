Без привычной линейки на 1 сентября останутся школьники Ростовской области

Как пишет РИА «Новости», российские школы будут принимать все меры для нераспространения коронавируса, как будут проходить линейки 1 сентября, пока не сообщается.
«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немного в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — рассказал министр.
Массовые мероприятия в российских школах запретили до 2021 года, такое распоряжение дал Роспотребнадзор РФ. Как заявила глава ведомства Анна Попова, 1 сентября школьники сядут за парты. Роспотребнадзор уже подготовил рекомендации по организации учебного процесса.