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Без привычной линейки на 1 сентября останутся школьники Ростовской области

8 июля 2020, 13:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Школьные линейки на 1 сентября в школах России будут проводить в измененной форме, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как пишет РИА «Новости», российские школы будут принимать все меры для нераспространения коронавируса, как будут проходить линейки 1 сентября, пока не сообщается.

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немного в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — рассказал министр.

Массовые мероприятия в российских школах запретили до 2021 года, такое распоряжение дал Роспотребнадзор РФ. Как заявила глава ведомства Анна Попова, 1 сентября школьники сядут за парты. Роспотребнадзор уже подготовил рекомендации по организации учебного процесса.

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