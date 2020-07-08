rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 50 пляжей открыли в Ростовской области

8 июля 2020, 09:58
Фото: donland.ru
В Ростовской области по решению губернатора Василия Голубева был открыл купальный сезон, сообщили в правительстве региона.

В данный момент открыты более 50 пляжей, за безопасностью следят свыше семи тысяч спасателей. Вопрос обеспечения безопасности имеет особую значимость.

«Наиболее эффективным способом избежать происшествий на водных объектах является профилактическая работа», — прокомментировал замглавы региона Вадим Артемов.

Отмечается, что на прошлой неделе провели почти 900 профилактических рейдов и более двух тысяч бесед. Однако к рекомендациям прислушиваются далеко не все. Так, 4 июля рыбак ловил рыбу с лодки в реке Чепрак. Во время замаха крючок зацепился за одежду и 41-летний мужчина упал в воду, лодку сразу унесло течением. Спасатели доставили рыбака на берег. Всего с начала года из воды вытащили 21 человека, в том числе двух детей.

По словам Вадима Артемова, местные жители массово приходят на «дикие» пляжи. Напомним, что купальный сезон начался позже из-за ситуации с коронавирусом.

Материалы по теме
Уже завтра в Ростовской области могут снять еще ряд ограничений из-за коронавирусаВозрастные ограничения ввели на посещение кладбищ в Ростовской областиНе надо прятаться: жители Ростовской области наконец ощутят лето после ограничений
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00