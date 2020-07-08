Более 50 пляжей открыли в Ростовской области

Отмечается, что на прошлой неделе провели почти 900 профилактических рейдов и более двух тысяч бесед. Однако к рекомендациям прислушиваются далеко не все. Так, 4 июля рыбак ловил рыбу с лодки в реке Чепрак. Во время замаха крючок зацепился за одежду и 41-летний мужчина упал в воду, лодку сразу унесло течением. Спасатели доставили рыбака на берег. Всего с начала года из воды вытащили 21 человека, в том числе двух детей.