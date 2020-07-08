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Электроснабжение восстановили в Ростове после крупной аварии

8 июля 2020, 07:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в домах местных жителей снова появилось электричество после аварийной ситуации, сообщили в городской администрации.

К восстановительным работам привлекли 18 аварийных бригад. Всего задействовали 45 специалистов, они использовали 19 единиц техники.

«Работы длились всю ночь и завершились утром. Сейчас проводится проверка работы абонентских трансформаторных подстанций», — сказано в сообщении.

Причиной сбоев стала жаркая погода, которая повлекла за собой возросшую нагрузку на системы электроснабжения. Из строя после этого вышло электрооборудование.

Проблемы с электроснабжением возникли в Ворошиловском, Ленинском, Советском и Первомайском районах города.

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