Электроснабжение восстановили в Ростове после крупной аварии

К восстановительным работам привлекли 18 аварийных бригад. Всего задействовали 45 специалистов, они использовали 19 единиц техники.
«Работы длились всю ночь и завершились утром. Сейчас проводится проверка работы абонентских трансформаторных подстанций», — сказано в сообщении.
Причиной сбоев стала жаркая погода, которая повлекла за собой возросшую нагрузку на системы электроснабжения. Из строя после этого вышло электрооборудование.
Проблемы с электроснабжением возникли в Ворошиловском, Ленинском, Советском и Первомайском районах города.