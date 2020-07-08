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Игорю Горину вновь отказали в мировом соглашении с «Группой Агроком»

8 июля 2020, 13:58
игорь горин агроком
Арбитражный суд Ростовской области в очередной раз отказал в мировом соглашении между бизнесменом Игорем Гориным и «Группой Агроком», сообщается в материалах электронной картотеки.

Горин должен своему крупнейшему кредитору 4,1 миллиарда рублей, долг в случае достижения мирового соглашения должны были считать погашенным из-за освобождения предпринимателя от исполнения обязательств.

Как выяснилось, Горин задолжал своим детям алиментов на сумму в 7,37 миллиона рублей. Суд счел, что выплаты отступных в случае мирового соглашения помешают бизнесмену оплатить задолженность по алиментам.

Кроме «Группы Агроком», предприниматель должен 24,6 миллиона рублей компаниям «Евро-Клининг», «Бизнес Отель», «Виктория 2000» и «Дон-Плаза», еще 960 тысяч рублей от него потребовала экс-супруга Наталья Горина.

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