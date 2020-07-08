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Контрабандист в Ростовской области спрятал в легковушке 13 тыс пачек сигарет

8 июля 2020, 10:04
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области
В Ростовской области пресекли незаконный ввоз в Россию крупной партии сигарет, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

В районе хутора Авило-Успенка пограничники заметили водителя Lada X-Ray. Ему подельники через границу перебросили 13 тысяч пачек сигарет. «Водитель попытался скрыться, но через некоторое время был задержан. Стоимость незаконно перемещенного товара превышает 1,7 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что табачную продукцию изъяли. По данному факту завели дело об административном правонарушении.

Также решается вопрос возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.

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