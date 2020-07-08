Контрабандист в Ростовской области спрятал в легковушке 13 тыс пачек сигарет

В районе хутора Авило-Успенка пограничники заметили водителя Lada X-Ray. Ему подельники через границу перебросили 13 тысяч пачек сигарет. «Водитель попытался скрыться, но через некоторое время был задержан. Стоимость незаконно перемещенного товара превышает 1,7 миллиона рублей», — сказано в сообщении.