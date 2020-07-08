Норильский Никель посчитал расчет ущерба Росприроднадзора некорректным

Исходя из сообщения компании ряд параметров, которые были взяты ведомством с целью формирования совокупной суммы ущерба, является необоснованным и нуждается в корректировке. Помимо этого, "Норникель" выразил готовность на сто процентов профинансировать все восстановительные работы.
«Новые известия» пишут, что расчеты Росприроднадзора базируются на ряде показателей, ключевой - коэффициент времени устранения последствий. В требовании к "Норникелю" ведомство применило верхнее значение по этому параметру, но в компании убеждены в его неверности ввиду обстоятельств аварии и активной деятельности по ликвидации ее последствий.
Вместе с тем "Норникель" также указывает на несоответствие выбранной методики имеющейся в настоящее время практике. Компания отмечает, что проведенный ведомством расчет основывается на вреде экологии от нефти, но в Норильске имел место разлив дизельного топлива, которое не относится к растворимым веществам, которые нельзя собрать с поверхности водоема. Организация также отмечает некорректность определения массы нефтепродуктов, попавших в водные объекты. Так, их число в водотопливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте, собранных в районе ТЭЦ-3, рассчитано до завершения работ по сбору нефтепродуктов на этой территории.
Отмечается, что «Норникель» уже рекультивирует земельные участки. Одновременно с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов организация разыскивает технологии, которые позволят добиться восстановления окружающей среды на сто процентов.