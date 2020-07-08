rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые зараженные коронавирусом живут на 23 территориях Ростовской области

8 июля 2020, 08:25
Фото: donland.ru
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали на 23 территориях, сообщили в правительстве региона.

Новые заболевшие проживают в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Красносулинском, Миллеровском районах. Зараженные также есть в Гуково, Зверево, Таганроге, Дубовском, Кашарском, Константиновском районах.

За сутки заболели 94 человека, за все время — 10350 граждан. Врачи вылечили 7383 человек, скончались 149 пациентов.

«За последние 24 часа скончались три местных жителя, у которые были сопутствующие заболевания. К аппаратам ИВЛ подключены 33 человека», — говорится в публикации.

Отмечается, что в лабораториях провели свыше 281 тысячи тестов на инфекцию.

Материалы по теме
Еще 109 жителей Ростовской области заболели коронавирусомКоронавирусом заболели еще 90 жителей Ростовской областиБолее 10 тыс жителей Ростовской области заболели коронавирусом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00