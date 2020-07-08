Новые зараженные коронавирусом живут на 23 территориях Ростовской области

Новые заболевшие проживают в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Красносулинском, Миллеровском районах. Зараженные также есть в Гуково, Зверево, Таганроге, Дубовском, Кашарском, Константиновском районах.
За сутки заболели 94 человека, за все время — 10350 граждан. Врачи вылечили 7383 человек, скончались 149 пациентов.
«За последние 24 часа скончались три местных жителя, у которые были сопутствующие заболевания. К аппаратам ИВЛ подключены 33 человека», — говорится в публикации.
Отмечается, что в лабораториях провели свыше 281 тысячи тестов на инфекцию.