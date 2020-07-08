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Правительство РФ утвердило правила помощи в период угрозы опасных заболеваний

8 июля 2020, 17:08
Фото: government.ru
В российском правительстве утвердили правила оказания медпомощи в период угрозы распространения представляющих опасность заболеваний. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление опубликовали на сайте правительства, информирует RNS 8 июля.

В документе отмечается, что при массовом распространении представляющих опасность болезней медпомощь будут оказывать с учётом некоторых особенностей.

Так, в этот период заражённые смогут лечиться как в профильных медучреждениях, так и в перепрофилируемых стационарах.

Для помощи им будут привлекаться прошедшие повышение квалификации по срочным программам фармацевты и медики других специальностей.

Постановление также предусматривает возможность выдачи больничных листов и рецептов на лекарства в электронном виде.

Временный порядок по оказанию медицинской помощи будет утверждать Минздрав с учётом текущей эпидемиологической ситуации.

В правительстве подчеркнули, что такой порядок действий уже доказал свою эффективность во время распространения коронавируса. Теперь утвержденные меры позволят оперативно действовать при возникновении очередных угроз.

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