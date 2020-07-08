Правительство РФ утвердило правила помощи в период угрозы опасных заболеваний

В документе отмечается, что при массовом распространении представляющих опасность болезней медпомощь будут оказывать с учётом некоторых особенностей.
Так, в этот период заражённые смогут лечиться как в профильных медучреждениях, так и в перепрофилируемых стационарах.
Для помощи им будут привлекаться прошедшие повышение квалификации по срочным программам фармацевты и медики других специальностей.
Постановление также предусматривает возможность выдачи больничных листов и рецептов на лекарства в электронном виде.
Временный порядок по оказанию медицинской помощи будет утверждать Минздрав с учётом текущей эпидемиологической ситуации.
В правительстве подчеркнули, что такой порядок действий уже доказал свою эффективность во время распространения коронавируса. Теперь утвержденные меры позволят оперативно действовать при возникновении очередных угроз.