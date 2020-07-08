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Прогулка девушки в трусах и лифчике удивила ростовчан

8 июля 2020, 04:29
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Жителей Ростова-на-Дону удивила девушка, которая шла по улице в трусах и лифчике, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Полуголая девушка спокойно прошла по улице Большой Садовой. Автор публикации сделал с ней фото и разместил в Интернете.

В комментариях началось обсуждение этой ситуации. Некоторые раскритиковали автора за публикацию подобного контента.

«Зачем выкладывать подобное? Вы не имеете понятия, что у нее происходит в жизни. Бессердечные люди», — прозвучало в комментариях.

Некоторые предположили, что ростовчанку обворовали.

«Вот почему на пляже это нормально, а по улице нельзя, жарко же? Пора менять традиции», — написал один из местных жителей.

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