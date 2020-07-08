Прогулка девушки в трусах и лифчике удивила ростовчан

Полуголая девушка спокойно прошла по улице Большой Садовой. Автор публикации сделал с ней фото и разместил в Интернете.
В комментариях началось обсуждение этой ситуации. Некоторые раскритиковали автора за публикацию подобного контента.
«Зачем выкладывать подобное? Вы не имеете понятия, что у нее происходит в жизни. Бессердечные люди», — прозвучало в комментариях.
Некоторые предположили, что ростовчанку обворовали.
«Вот почему на пляже это нормально, а по улице нельзя, жарко же? Пора менять традиции», — написал один из местных жителей.