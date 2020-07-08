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Рыба может погибнуть в водоемах Ростовской области из-за жары

8 июля 2020, 09:22
Фото: rostov-fishcom.ru
В Ростовской области в двух водоемах объявлен заморный период из-за риска гибели рыбы, сообщает Азово-Черноморское территориальное управление.

Это необходимо для исключения непроизводительной гибели бычков в Азовском море и Таганрогском заливе.

Согласно приказу, каждые пять дней будут проводить наблюдения за метеорологическими и гидрологическими условиями. Также специалисты будут следить за уровнем кислорода в воде.

Рыбакам разрешили применять для добычи бычка механизированные драги. Добавим, что заморный период — это период повышенной смертности водных биоресурсов. Причиной становится снижение содержания кислорода в воде из-за аномальной жары.

Напомним, что температура воздуха в регионе в последнее время достигает 39 градусов. В Ростове был побит температурный рекорд 1938 года.

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