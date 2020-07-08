Сколько на самом деле нужно засыпать порошка в лоток стиральной машины

Между тем, излишек порошка может привести к белесым разводам на темной одежде и слишком интенсивному запаху от белья.
О чем молчат производители
В инструкциях производителей на обратной стороне упаковки нередко даются рекомендации по дозировке. Но нужно понимать, что упаковку разрабатывали маркетологи, цель которых, заставить покупать товар как можно чаще.
Знали ли вы, что иногда рекомендуемый объем в три раза превышает необходимый? Ведь, если верить производителю, то пачку в 450 граммов нужно использовать на две-три стирки.
На самом деле достаточно будет использовать одну столовую ложку порошка на один килограмм белья. Этого будет достаточно, чтобы достать из барабана чистое белье и не испортить машину.
Если открыть контейнер для порошка в самой машине и внимательно его разглядеть, то можно увидеть отметку максимального объема средства для стирки. Ориентироваться во время стирки на нее не стоит, она нужна для того, чтобы вы не насыпали порошка столько, чтобы навредить технике.
Что говорят мастера по ремонту
Уж кто точно знает о пропорциях порошка для стирки, так это мастера по ремонту бытовой техники. По их мнению, для сильных загрязнений можно использовать две столовые ложки порошка на килограмм сухого белья, но не больше пяти-шести ложек на всю стирку при максимальной загрузке барабана.
На качество стирки при этом могут повлиять качество воды, тип стирки, марка порошка. Поэтому для стирки в жесткой воде порошка потребуется немного больше. При использовании разных режимов стирки количество порошка также варьируется, например, в режиме «Деликатная стирка» его потребуется совсем чуть-чуть.
Ну и дозировка для обычных средств для стирки и концентрированных порошков (они чаще японского или корейского производства) также будет отличаться.