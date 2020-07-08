Сколько на самом деле нужно засыпать порошка в лоток стиральной машины

Если открыть контейнер для порошка в самой машине и внимательно его разглядеть, то можно увидеть отметку максимального объема средства для стирки. Ориентироваться во время стирки на нее не стоит, она нужна для того, чтобы вы не насыпали порошка столько, чтобы навредить технике.