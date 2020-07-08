Скорость мобильного интернета МегаФон выросла в Ростовской области

Во втором квартале 2020 года эксперты компании провели тестирование в Ростовской области, в ходе которого проанализировали скорость мобильного интернета всех российских операторов связи. По итогам 30 тысячи тестов выяснилось, что средняя скорость скачивания данных МегаФон выросла до 26,4 Мбит/с.
Достичь таких результатов удалось за счет развития сети: только в текущем году оператор запустил и модернизировал в регионе уже свыше 290 базовых станций 4G.
В России средняя скорость мобильного интернета от МегаФон составляет при скачивании 32,79 Мбит/с, при загрузке 13,22 Мбит/с. По стране оператор с начала 2020 года построил 7,8 тысячи базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced, что значительно больше, чем годом ранее.
Кроме того, увеличить скорость мобильного интернета удалось за счет рефарминга частот в диапазоне 1800 МГц, до этого используемых для работы стандарта 2G, и запуск технологии MIMO 4×4, на 15% увеличивший скорость сети 4G.
«Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
С 2017 года МегаФон сохраняет лидирующие позиции в рейтинге Ookla, а число пользующихся мобильным интернетом абонентов оператора стабильно растет.