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Скорость мобильного интернета МегаФон выросла в Ростовской области

8 июля 2020, 13:03
Четвертый год подряд лидером по скорости мобильного интернета в России признали МегаФон, независимое исследование провела международная компания Ookla.

Во втором квартале 2020 года эксперты компании провели тестирование в Ростовской области, в ходе которого проанализировали скорость мобильного интернета всех российских операторов связи. По итогам 30 тысячи тестов выяснилось, что средняя скорость скачивания данных МегаФон выросла до 26,4 Мбит/с.

Достичь таких результатов удалось за счет развития сети: только в текущем году оператор запустил и модернизировал в регионе уже свыше 290 базовых станций 4G.

В России средняя скорость мобильного интернета от МегаФон составляет при скачивании 32,79 Мбит/с, при загрузке 13,22 Мбит/с. По стране оператор с начала 2020 года построил 7,8 тысячи базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced, что значительно больше, чем годом ранее.

Кроме того, увеличить скорость мобильного интернета удалось за счет рефарминга частот в диапазоне 1800 МГц, до этого используемых для работы стандарта 2G, и запуск технологии MIMO 4×4, на 15% увеличивший скорость сети 4G.

«Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

С 2017 года МегаФон сохраняет лидирующие позиции в рейтинге Ookla, а число пользующихся мобильным интернетом абонентов оператора стабильно растет.

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