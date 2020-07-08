Скорость мобильного интернета МегаФон выросла в Ростовской области

В России средняя скорость мобильного интернета от МегаФон составляет при скачивании 32,79 Мбит/с, при загрузке 13,22 Мбит/с. По стране оператор с начала 2020 года построил 7,8 тысячи базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced, что значительно больше, чем годом ранее.