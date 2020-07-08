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Сын Бари Алибасова раскрыл диагноз продюсера

8 июля 2020, 13:08
Фото: wikimedia.org
У продюсера Бари Алибасова обнаружены необратимые нарушения в коре головного мозга. Об этом заявил его сын Бари Алибасов – младший.

Газета «Известия» пишет, что со слов Алибасова-младшего, его отец был при смерти после отравления. Его сначала «откачали» в наркологической клинике в Сокольниках, а затем перевели в главную московскую наркологическую больницу, где после полной очистки тела продюсеру поставили диагноз корсаковский психоз. Этот диагноз является характерным для людей, которые злоупотребляют алкоголем. Болезнь проявляется в виде расстройства памяти.

Сын Алибасова добавил, что отец пробудет в больнице до августа, после чего будет переведен на реабилитацию в Калининград. Там он проведет около двух лет.

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