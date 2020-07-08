Сын Бари Алибасова раскрыл диагноз продюсера

Газета «Известия» пишет, что со слов Алибасова-младшего, его отец был при смерти после отравления. Его сначала «откачали» в наркологической клинике в Сокольниках, а затем перевели в главную московскую наркологическую больницу, где после полной очистки тела продюсеру поставили диагноз корсаковский психоз. Этот диагноз является характерным для людей, которые злоупотребляют алкоголем. Болезнь проявляется в виде расстройства памяти.