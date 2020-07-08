Три новости среды, от которых не заразиться коронавирусом

По словам Быковской, она не исключает возврата некоторых ограничений по коронавирусу в Ростовской области. Как прокомментировала глава Минздрава, ощущение того, что если меры сняли, значит, вирус куда-то делся, обманчиво. Вирус никуда не делся, в больницах продолжают находиться люди, в том числе в тяжелом состоянии, пациенты продолжают умирать.