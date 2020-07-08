Три новости среды, от которых не заразиться коронавирусом

Опять ограничения?
По словам Быковской, она не исключает возврата некоторых ограничений по коронавирусу в Ростовской области. Как прокомментировала глава Минздрава, ощущение того, что если меры сняли, значит, вирус куда-то делся, обманчиво. Вирус никуда не делся, в больницах продолжают находиться люди, в том числе в тяжелом состоянии, пациенты продолжают умирать.
Кроме того, в некоторых странах Европы возникает необходимость возврата ограничительных мер, и это должно стать уроком для Ростовской области. «Нужно следовать тем мерам предосторожности, к которым призывают медики и представители власти», — отметила глава Минздрава.
Ждем вторую волну?
Как отметила Быковская, говорить о второй волне коронавируса пока рано, но она вполне вероятна. Медики уже готовятся к трудным временам осенью, когда возможна вторая волна, которая может оказаться сложнее из-за вируса гриппа, с которым встретится мутирующий COVID-19. По этой причине в регионе увеличили количество тестирований в сутки.
«Мы наращиваем мощности государственных, муниципальных лабораторий. Несмотря на то, что число регистрируемых заболевших в сутки снизилось, мы обновляем и покупаем оборудование, не снимаем возможности резервных госпиталей, — пояснила министр.
Будни ковидных госпиталей
Также министр здравоохранения рассказала об условиях в ковидных госпиталях. И врачам, и пациентам, приходится очень тяжело, несмотря на экстремально жаркую погоду, в инфекционных моногоспиталях запрещается открывать вентиляцию и включать кондиционеры.
По требованию Роспотребнадзора даже в 40-градусную жару в помещениях госпиталя, где находятся больные с коронавирусом, нельзя включать кондиционеры, вентиляция также остается закрытой.
На 8 июля в Ростовской области общее число заразившихся коронавирусом достигло 10350 человек, 71% пациентов уже выздоровели, 149 человек умерли.