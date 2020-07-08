Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета в Ростовской области

Напомним, что в понедельник, 6 июля, в районе хутора Кирсалово Ростовской области произошло крушение вертолета Ми-2, который использовался для сельскохозяйственных нужд. Следствие установило, что около 4.35 утра мск 40-летний пилот и 58-летний бортмеханик выполняли пробный полет на вертолете после ремонтных работ. При этом пилот не поставил в известность о предстоящем полете уполномоченные органы. В результате крушения вертолета механик погиб, а пилот был госпитализирован.