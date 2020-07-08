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Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета в Ростовской области

8 июля 2020, 07:41
Фото: mmsut.sledcom.ru
По результатам проверки из-за крушения вертолета в Пролетарском районе Ростовской области было возбуждено уголовное дело, следует из сообщения Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, что в понедельник, 6 июля, в районе хутора Кирсалово Ростовской области произошло крушение вертолета Ми-2, который использовался для сельскохозяйственных нужд. Следствие установило, что около 4.35 утра мск 40-летний пилот и 58-летний бортмеханик выполняли пробный полет на вертолете после ремонтных работ. При этом пилот не поставил в известность о предстоящем полете уполномоченные органы. В результате крушения вертолета механик погиб, а пилот был госпитализирован.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее сообщалось, что трагедия могла произойти из-за неисправности в двигателе вертолета.

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#Новости#Происшествия
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