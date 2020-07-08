Урожай томатов увеличится в десять раз благодаря такой подкормке

Нередко дачников и огородников беспокоит, что, несмотря на постоянный уход, завязей томата появляется совсем немного. Еще обиднее, когда большая их часть начинает осыпаться, так и не став плодами.
Помочь может подкормка кустов из натуральных ингредиентов, которую можно сделать самостоятельно. Для приготовления десяти литров подкормки потребуется девять литров чистой воды, один литр молока любой жирности, половина чайной ложки борной кислоты, которую для начала лучше развести в небольшой емкости с теплой водой, а также десять капель обычного йода, который можно купить в аптеке.
Борная кислота не позволит образоваться фитофторе, которая способна в короткий промежуток времени уничтожить урожай. Кроме того, вещество благоприятно воздействует на цветение, предотвращает осыпание завязей.
Подкормку необходимо проводить минимум раз в сезон, а для лучшего эффекта - три раза: во время образования бутонов, в период массового цветения и когда начинается плодоношение.