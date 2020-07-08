Урожай томатов увеличится в десять раз благодаря такой подкормке

Помочь может подкормка кустов из натуральных ингредиентов, которую можно сделать самостоятельно. Для приготовления десяти литров подкормки потребуется девять литров чистой воды, один литр молока любой жирности, половина чайной ложки борной кислоты, которую для начала лучше развести в небольшой емкости с теплой водой, а также десять капель обычного йода, который можно купить в аптеке.