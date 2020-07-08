В Одноклассниках актеры проведут серию чтений рассказов Чехова к его 160-летию

Первый российский фестиваль экранизаций «Читка» прошел в Москве с 20 по 23 июня 2019 года. Идею проведения форума поддержал Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, Федеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям и Департаментом культуры Москвы. В этом году проект должен был пройти в июне, но из-за эпидемиологической обстановки перенесен на ноябрь 2020 года.