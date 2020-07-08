В Ростове опровергли плохое содержание организаторов ковид-митинга во Владикавказе

В Сети появилась информация, что Чельдиева перевели в одиночную камеру, до него не доходят деньги и передачи. Что касается Бесолова, то, по словам его адвоката, его тоже содержат в одиночной камере с крысами и тараканами, он не получает передач, а его состояние ухудшилось.