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В Ростове опровергли плохое содержание организаторов ковид-митинга во Владикавказе

8 июля 2020, 14:55
Фото: ФСИН Ростовской области
Сообщения о ненадлежащем содержании в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону организаторов ковидного митинга во Владикавказе Вадима Чельдиева и Арсена Бесолова не соответствуют действительности, прокомментировали в региональном ГУФСИН.

В СИЗО Ростова в июне этапировали Вадима Чельдиева и Арсена Бесолова. Первого, как предполагаемого инициатора митинга во Владикавказе 20 апреля, обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, а также в экстремизме и хулиганстве. Кроме того, Чельдиева обвинили в применении насилия к правоохранителям во время этапа.

Второму предъявили обвинение в организации беспорядков на митинге.

В Сети появилась информация, что Чельдиева перевели в одиночную камеру, до него не доходят деньги и передачи. Что касается Бесолова, то, по словам его адвоката, его тоже содержат в одиночной камере с крысами и тараканами, он не получает передач, а его состояние ухудшилось.

«С момента своего поступления в СИЗО-1 данным гражданам обеспечено соблюдение их прав, предусмотренных законодательством, в том числе право на получение посылок и передач. Также у них имеются индивидуальные лицевые счета для получения денежных средств и оплаты заказов в магазине при учреждении», — прокомментировали ситуацию в ГУФСИН по Ростовской области.

Как говорится в сообщении ведомства, камеры фигурантов соответствуют всем требованиям, а их физическое состояние удовлетворительное.

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