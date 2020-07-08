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В Ростове в 2020 году сдадут два дома для обманутых дольщиков

8 июля 2020, 07:09
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в текущем году будут сданы в эксплуатацию два дома для пострадавших участников долевого строительства, сообщили в городской администрации.

В июне ключи от квартир получили 105 дольщиков, пострадавших из-за застройщика. Они заселились в многоквартирный дом по улице Тружеников.

«До конца года сдадут дом по улице 2-я Володарского, 172/88 (ЖК „Европейский“) и на улице Портовая, 275. В них квартиры получат около 180 семей», — уточнили в мэрии.

Фото: rostov-gorod.ru

Отмечается, что в 2019 году достроили три проблемных дома. Они находятся на улице Портовая, бульварах Платова и Комарова, количество квартир составляет 289.

«Успешно решать эти вопросы получается в рамках областного закона о мерах поддержки пострадавших дольщиков», — заявил глава города Алексей Логвиненко.

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