В Ростове в 2020 году сдадут два дома для обманутых дольщиков

В июне ключи от квартир получили 105 дольщиков, пострадавших из-за застройщика. Они заселились в многоквартирный дом по улице Тружеников.
«До конца года сдадут дом по улице 2-я Володарского, 172/88 (ЖК „Европейский“) и на улице Портовая, 275. В них квартиры получат около 180 семей», — уточнили в мэрии.
Отмечается, что в 2019 году достроили три проблемных дома. Они находятся на улице Портовая, бульварах Платова и Комарова, количество квартир составляет 289.
«Успешно решать эти вопросы получается в рамках областного закона о мерах поддержки пострадавших дольщиков», — заявил глава города Алексей Логвиненко.