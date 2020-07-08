В Ростове в 2020 году сдадут два дома для обманутых дольщиков

В Ростове-на-Дону в текущем году будут сданы в эксплуатацию два дома для пострадавших участников долевого строительства, сообщили в городской администрации.

В июне ключи от квартир получили 105 дольщиков, пострадавших из-за застройщика. Они заселились в многоквартирный дом по улице Тружеников. «До конца года сдадут дом по улице 2-я Володарского, 172/88 (ЖК „Европейский“) и на улице Портовая, 275. В них квартиры получат около 180 семей», — уточнили в мэрии. Фото: rostov-gorod.ru Отмечается, что в 2019 году достроили три проблемных дома. Они находятся на улице Портовая, бульварах Платова и Комарова, количество квартир составляет 289. «Успешно решать эти вопросы получается в рамках областного закона о мерах поддержки пострадавших дольщиков», — заявил глава города Алексей Логвиненко. Материалы по теме Производственные мощности компании «Донстар» в Ростовской области сдадут в аренду В Ростовской области в 2020 г сдадут школу после ремонта за 207 млн Два последних долгостроя сдадут в Шахтах до конца июля