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В Ростовской области могут вернуть режим самоизоляции

8 июля 2020, 10:30
Фото: donland.ru
коронавирус вторая волна
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская не исключила, что возможно повторное введение некоторых ограничений на территории региона из-за коронавируса, об этом она сообщила во время брифинга.

Быковская напомнила, что в некоторых странах Европы возникает необходимость возврата ограничительных мер. «Это должно быть уроком не только для жителей Ростовской области, но и всей России. Значит, нужно следовать тем мерам предосторожности, к которым призывают медики и представители власти», — отметила глава Минздрава.

Она также добавила: ощущение того, что если меры сняли, значит, вирус куда-то делся, обманчиво. «Он никуда не делся, в больницах продолжают находиться люди, и в тяжелом состоянии, пациенты продолжают умирать, поэтому меры предосторожности надо соблюдать, для того, чтобы не вернуться к каким-то ограничительным мерам», — подчеркнула Татьяна Быковская.

На 8 июля в Ростовской области было зарегистрировано 10350 случаев заражения коронавирусом, 71% пациентов уже выздоровели, умерли 149 человек.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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