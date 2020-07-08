В Ростовской области могут вернуть режим самоизоляции

Она также добавила: ощущение того, что если меры сняли, значит, вирус куда-то делся, обманчиво. «Он никуда не делся, в больницах продолжают находиться люди, и в тяжелом состоянии, пациенты продолжают умирать, поэтому меры предосторожности надо соблюдать, для того, чтобы не вернуться к каким-то ограничительным мерам», — подчеркнула Татьяна Быковская.