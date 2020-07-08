В Ростовской области могут вернуть режим самоизоляции

Быковская напомнила, что в некоторых странах Европы возникает необходимость возврата ограничительных мер. «Это должно быть уроком не только для жителей Ростовской области, но и всей России. Значит, нужно следовать тем мерам предосторожности, к которым призывают медики и представители власти», — отметила глава Минздрава.
Она также добавила: ощущение того, что если меры сняли, значит, вирус куда-то делся, обманчиво. «Он никуда не делся, в больницах продолжают находиться люди, и в тяжелом состоянии, пациенты продолжают умирать, поэтому меры предосторожности надо соблюдать, для того, чтобы не вернуться к каким-то ограничительным мерам», — подчеркнула Татьяна Быковская.
На 8 июля в Ростовской области было зарегистрировано 10350 случаев заражения коронавирусом, 71% пациентов уже выздоровели, умерли 149 человек.