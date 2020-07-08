Всплеска энтеровируса вместе с вернувшимися курортниками ожидают в Ростовской области

Вирус в большинстве случаев привозят курортники с Черного моря, и за время пандемии он не стал менее опасным и не исчез.
Энтеровирус передается водным путем, часто вызывает опасные осложнения вплоть до летальных исходов.
«Поэтому хотелось бы обратиться к родителям, которые едут на курорты Краснодарского края и Крымского побережья: мы помним, что энтеровирусная инфекция имеет водный путь передачи, поэтому грязные руки и плохо вымытые руки являются источниками этой инфекции», — прокомментировала Быковская.
Кроме того, глава областного Минздрава не стала отрицать, что медики готовятся к сложным временам осенью.