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Всплеска энтеровируса вместе с вернувшимися курортниками ожидают в Ростовской области

8 июля 2020, 14:08
Фото: donland.ru
Вместе с возвращающимися с курортов Черного моря отпускниками в Ростовской области ожидают всплеска энтеровируса, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Вирус в большинстве случаев привозят курортники с Черного моря, и за время пандемии он не стал менее опасным и не исчез.

Энтеровирус передается водным путем, часто вызывает опасные осложнения вплоть до летальных исходов.

«Поэтому хотелось бы обратиться к родителям, которые едут на курорты Краснодарского края и Крымского побережья: мы помним, что энтеровирусная инфекция имеет водный путь передачи, поэтому грязные руки и плохо вымытые руки являются источниками этой инфекции», — прокомментировала Быковская.

Кроме того, глава областного Минздрава не стала отрицать, что медики готовятся к сложным временам осенью.

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