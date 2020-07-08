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Юлия Тимошенко считает, что украинцев «жестоко обманули»

8 июля 2020, 09:35
Фото: ru.m.wikipedia.org
Во время прошедших в 2019 году выборах президента Украины люди были обмануты. Об этом публично заявила в эфире канала «112 Украина» руководитель фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко.

По ее мнению, Украина скоро будет вынуждена привозить из-за рубежа многие товары, сообщает со ссылкой на слова политика телеканал 360. Например, такие продукты питания, как овощи, фрукты и даже картофель страна уже импортирует. Хотя на территории Украины есть «уникальная земля», на которой растет буквально все.

По словам экс премьер-министра Украины, сейчас ее команда работает над антикризисным планом, который укажет, как выйти из этой ситуации. Она готовится к тому времени, когда жители Украины поймут, как их обманули на прошлых президентских выборах. «Поставили людей, которые являются марионетками — они несамостоятельные», — считает Юлия Тимошенко.

Владимира Зеленского, который в прошлом году стал президентом Украины, часто критикуют и обвиняют в несамостоятельности при принятии решений. Не так давно подобное заявление сделал депутат Верховной рады Борислав Береза, не входящий ни в какую фракцию. Народный избранник назвал главу государства «бедоносцем».

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