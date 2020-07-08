Юлия Тимошенко считает, что украинцев «жестоко обманули»

По ее мнению, Украина скоро будет вынуждена привозить из-за рубежа многие товары, сообщает со ссылкой на слова политика телеканал 360. Например, такие продукты питания, как овощи, фрукты и даже картофель страна уже импортирует. Хотя на территории Украины есть «уникальная земля», на которой растет буквально все.
По словам экс премьер-министра Украины, сейчас ее команда работает над антикризисным планом, который укажет, как выйти из этой ситуации. Она готовится к тому времени, когда жители Украины поймут, как их обманули на прошлых президентских выборах. «Поставили людей, которые являются марионетками — они несамостоятельные», — считает Юлия Тимошенко.
Владимира Зеленского, который в прошлом году стал президентом Украины, часто критикуют и обвиняют в несамостоятельности при принятии решений. Не так давно подобное заявление сделал депутат Верховной рады Борислав Береза, не входящий ни в какую фракцию. Народный избранник назвал главу государства «бедоносцем».