Юлия Тимошенко считает, что украинцев «жестоко обманули»

По словам экс премьер-министра Украины, сейчас ее команда работает над антикризисным планом, который укажет, как выйти из этой ситуации. Она готовится к тому времени, когда жители Украины поймут, как их обманули на прошлых президентских выборах. «Поставили людей, которые являются марионетками — они несамостоятельные», — считает Юлия Тимошенко.