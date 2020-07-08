Житель Волгодонска заказывал наркотики из Нидерландов

В сентябре 2019 года житель Волгодонска заказал в Интернете наркотики. Их ему доставили из Нидерландов.
«Фигуранта задержали в почтовом отделении связи после получения посылки. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что дело передали в Волгодонский районный суд. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.
Ранее ростовчане нашли оригинальный способ борьбы с наркоманами. До этого стало известно, что казаки в Ростовской области уничтожили 80 тонн конопли.