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Житель Волгодонска заказывал наркотики из Нидерландов

8 июля 2020, 10:47
Фото: pikist.com
В Ростовской области будут судить мужчину, который занимался контрабандой наркотиков, сообщает Южная транспортная прокуратура.

В сентябре 2019 года житель Волгодонска заказал в Интернете наркотики. Их ему доставили из Нидерландов.

«Фигуранта задержали в почтовом отделении связи после получения посылки. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что дело передали в Волгодонский районный суд. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

Ранее ростовчане нашли оригинальный способ борьбы с наркоманами. До этого стало известно, что казаки в Ростовской области уничтожили 80 тонн конопли.

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#Новости#Происшествия
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