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Жители Ростовской области рассказали об начавшемся граде

8 июля 2020, 19:37
Фото: pixabay
В Ростовской области в среду во второй половине дня на регион обрушились град и ливни, сообщили местные жители в соцсетях.

В Ростове прошел сильный дождь, который успел подтопить несколько дорог и тротуаров. В том числе осадки были в центральной части города.

Пользователи в комментариях писали, что с ливнями не смогут справиться любые ливневки. Кроме того, подтопления зафиксировали в Батайске из-за дождей.

Местами в регионе прошел град, в том числе это коснулось Азовского района.

Ранее жителей региона предупреждали о ливнях, граде и усилении ветра, порывы которого могут составить 23 метра в секунду. Непогода сохранится и в четверг.

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