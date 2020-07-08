Жители Ростовской области рассказали об начавшемся граде

В Ростове прошел сильный дождь, который успел подтопить несколько дорог и тротуаров. В том числе осадки были в центральной части города.
Пользователи в комментариях писали, что с ливнями не смогут справиться любые ливневки. Кроме того, подтопления зафиксировали в Батайске из-за дождей.
Местами в регионе прошел град, в том числе это коснулось Азовского района.
Ранее жителей региона предупреждали о ливнях, граде и усилении ветра, порывы которого могут составить 23 метра в секунду. Непогода сохранится и в четверг.