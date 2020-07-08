Звезды обещают удачный день для четырех знаков Зодиака

Овны
С утра Овнам будет сложно сконцентрироваться на делах и работе. Первая половина дня будет наполнена неформального общения, а неприятные хлопоты получится отложить в “дальний ящик”. Успех принесет необычное хобби или участие в каком-то коллективном проекте.
Тельцы
Тельцов ожидает отличный день, чтобы пообщаться с друзьями по интересам или заняться чем-нибудь увлекательным. Можно попробовать воплотить в жизнь какую-нибудь из своих самых смелых идей. Не бойтесь критики и ответственности, это позволит вам добиться успеха в профессии.
Близнецы
Звезды пророчат Близнецам удачный день. Отсутствие жестких ограничений позволит ощутить вкус свободы. Настроение у Близнецов тоже будет приподнятым. Можно согласиться на небольшую авантюру с новыми друзьями. А вот в любовных делах стоит проявить осторожность, быть более критичными к своим чувствам.
Раки
День Ракам лучше посвятить друзьям и провести его в неформальной обстановке. Не стоит напрашиваться на приключения или “бежать впереди паровоза”. В конце дня возможно развитие какого-то любовного романа на расстоянии.
Львы
Львам может поступить неожиданное предложение о сотрудничестве. Впрочем, это может быть и предложение о совместной вечеринке, пикнике или свидании. Однако задерживаться до поздна на мероприятии звезды не советуют. Переизбыток эмоций может повлечь за собой плохое самочувствие.
Девы
Придерживаться своего расписания Девам будет очень непросто, планы постоянно будет кто-то или что-то нарушать. Но это не те проблемы, которые могут испугать Дев, события эти окажутся скорее приятными, чем разочаровывающими. Вечером стоит быть осторожнее с чувствами близких.
Весы
Этот день Весам удастся провести так, как было намечено в планах. Окружающая обстановка будет благоволить отдыху и несложному креативу, питать романтические надежды, дружеские чувства и творческие замыслы. Но вечером стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.
Скорпионы
Сегодня Скорпионам придется отказаться от своих планов. Дух новизны и свободы будет царить повсюду. Возможно придется решать какие-то домашние вопросы. Помочь в этом могут родные, друзья или коллеги. К вечеру захочется дать волю чувствам, но опасайтесь разочарования.
Стрельцы
Звезды помогут Стрельцам сегодня в развитии приятельских и дружеских отношений, в деловом сотрудничестве. Пребывание в общей компании положительно скажется на отношениях влюбленных. А к вечеру стоит быть осторожными, вторая половинка может оказаться с вами недостаточно честной.
Козероги
Козерогам можно позабыть о своем привычном расписании. Какое-то новое увлечение может “спутать все карты”, но не стоит волноваться из-з своей недисциплинированности. Это вам не повредит. Впрочем, и на какой-то невероятный результат рассчитывать не стоит, в итоге возможно разочарование.
Водолеи
Представители этого знака позволят себе некоторые капризы. Не нужно загонять себя в жесткие рамки, бояться осуждения, контроля или преследования. В конце дня стоит проявить осмотрительность и аккуратность. Внимательнее отнеситесь к денежным тратам или проявлению чувств.
Рыбы
День выдастся непростым, но у Рыб получится сдерживать эмоции до самого вечера. Успех может принести участие в каком-то общем деле. К вечеру настроение станет романтическим. Это может выразиться в любовных мечтах, литературном или ином творчестве, желании связаться с объектом своих симпатий.