Звезды обещают удачный день для четырех знаков Зодиака

Львам может поступить неожиданное предложение о сотрудничестве. Впрочем, это может быть и предложение о совместной вечеринке, пикнике или свидании. Однако задерживаться до поздна на мероприятии звезды не советуют. Переизбыток эмоций может повлечь за собой плохое самочувствие.