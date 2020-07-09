Более 2,5 тыс ростовчан поучаствуют в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

В Ростове-на-Дону более 2,5 тысячи местных жителей попробуют свои силы в крупнейшем в истории полумарафоне с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», сообщили в правительстве региона.

Сейчас в регионе постепенно снимают введенные ограничения. Так, уже разрешены занятия на свежем воздухе. В данный момент ничего не помешает провести мероприятие при соблюдении требований Роспотребнадзора. Все организаторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. «Потоки людей будут поделены по кластерам, чтобы не допускать больших скоплений. Всего предусмотрены четыре дистанции», — говорится в публикации. Участникам рекомендовали выбирать дистанцию, исходя из своей физической подготовки. Старт будет дан 2 августа одновременно по всей стране. Материалы по теме Свыше 2 тысяч ростовчан поучаствовали в новогоднем забеге Маршрут забега «Ростовское кольцо» изменят в 2020 году Дату проведения забега «Ростовское кольцо» перенесли на неопределенный срок