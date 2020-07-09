Больницы в Ростовской области вернулись к нормальной работе

Она отметила необходимость соблюдения всех необходимых требований по поддержанию противоэпидемиологического режима во всех подразделениях медицинских организаций.
В связи с этим при плановой госпитализации всех пациентов проверяют на коронавирус методом ПЦР. «В медорганизациях, прилегающих территориях, парковых зонах также необходимо соблюдать режим социального дистанцирования, карантин в медицинских организациях мы также не снимали», — добавила Быковская.
Напомним, что на 9 июля в Ростовской области был зарегистрирован 10441 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 7610 человек, скончались 152 пациента.