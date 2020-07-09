ФСБ вскрыла коррупционную цепочку в новочеркасском МВД

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОП-2 МУ МВД РФ «Новочеркасское» и их 32-летнего знакомого, который выступал посредником в коррупционной схеме. Следствие установило, полицейские знали, что один из жителей города причастен к краже алкогольной продукции из магазина. Они решили на этом подзаработать. За 150 тысяч рублей оперуполномоченные пообещали не направлять сведения в орган предварительного следствия. Деньги нужно было передать их знакомому, который выступил посредником.