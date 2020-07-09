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ФСБ вскрыла коррупционную цепочку в новочеркасском МВД

9 июля 2020, 13:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Двух сотрудников полиции в Новочеркасске задержали за получение взятки в 150 тысяч рублей, говорится в сообщении регионального СКР.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОП-2 МУ МВД РФ «Новочеркасское» и их 32-летнего знакомого, который выступал посредником в коррупционной схеме. Следствие установило, полицейские знали, что один из жителей города причастен к краже алкогольной продукции из магазина. Они решили на этом подзаработать. За 150 тысяч рублей оперуполномоченные пообещали не направлять сведения в орган предварительного следствия. Деньги нужно было передать их знакомому, который выступил посредником.

«Сделку» предотвратили сотрудники регионального УФСБ России.

После того, как в отношении полицейских возбудили уголовное дело, они были уволены из органов МВД. В настоящее время решается вопрос о заключении бывших стражей правопорядка под стражу.

«По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в сообщении.

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