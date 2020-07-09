На грани введения новых ограничений из-за коронавируса оказалась Ростовская область

Напомним, послабление режима самоизоляции в регионе начались после того, как коэффициент продержался на уровне ниже единицы несколько дней. Сейчас который день подряд он неуклонно увеличивается и к четвергу вплотную приблизился к 1.
На 9 июля в области выявили 91 новый случай коронавируса, общее число заразившихся составило 10441 человек. Удалось вылечить 7610 заболевших, в стационарах находятся 608 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека.
Кроме того, за весь период пандемии от коронавируса умерли 152 жителя области.
Ранее сообщалось, что при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе вновь могут ввести ограничения.