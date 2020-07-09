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На грани введения новых ограничений из-за коронавируса оказалась Ростовская область

9 июля 2020, 08:05
Фото: donland.ru
На 9 июля коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области приблизился к опасной отметке и составил 0,99, сообщили в региональном правительстве.

Напомним, послабление режима самоизоляции в регионе начались после того, как коэффициент продержался на уровне ниже единицы несколько дней. Сейчас который день подряд он неуклонно увеличивается и к четвергу вплотную приблизился к 1.

На 9 июля в области выявили 91 новый случай коронавируса, общее число заразившихся составило 10441 человек. Удалось вылечить 7610 заболевших, в стационарах находятся 608 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека.

Кроме того, за весь период пандемии от коронавируса умерли 152 жителя области.

Ранее сообщалось, что при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе вновь могут ввести ограничения.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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