Пешеходный переход закроют на трассе М-4 «Дон» под Ростовом из-за смерти ребенка

Рядом с переходом расположена парковка, кафе и магазины автозапчастей, из-за чего здесь постоянно останавливаются фуры, одна из которых стала причиной смертельного ДТП 5 июля. Тогда водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в припаркованный большегруз, в результате аварии погибли семилетний ребенок и 44-летняя женщина, находившиеся в легковушке.