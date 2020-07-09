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Пешеходный переход закроют на трассе М-4 «Дон» под Ростовом из-за смерти ребенка

9 июля 2020, 07:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
На 937-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Каменском районе закроют пешеходный переход, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Переход закроют, а там, где был проход, установят барьерное ограждение из металла, соответствующее предписание выдали в среду.

Рядом с переходом расположена парковка, кафе и магазины автозапчастей, из-за чего здесь постоянно останавливаются фуры, одна из которых стала причиной смертельного ДТП 5 июля. Тогда водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в припаркованный большегруз, в результате аварии погибли семилетний ребенок и 44-летняя женщина, находившиеся в легковушке.

Водителя большегруза, который нарушил правила парковки, привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.

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