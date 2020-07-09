«Пресс-секретарь» мэра Ростова заявила о большой конкуренции в порно

Лиман опубликовала очень откровенное фото практически без одежды со спущенными штанами. Она спросила у подписчиков, о чем они думают, когда смотрят на этот снимок. Многие пользователи в комментариях написали, что хотели бы переспать с Лиман. Она к таким размышлениям подписчиков отнеслась с юмором.
«Тебе в порно надо, из тебя вышла бы хорошая актриса», — прозвучало в комментариях.
Ростовчанка ответила, что там большая конкуренция.
Напомним, одна из политических партий предложила сделать Лиман главой пресс-службы администрации Ростова. В начале она согласилась, но позже отказалась от этой идеи.