«Пресс-секретарь» мэра Ростова заявила о большой конкуренции в порно

Лиман опубликовала очень откровенное фото практически без одежды со спущенными штанами. Она спросила у подписчиков, о чем они думают, когда смотрят на этот снимок. Многие пользователи в комментариях написали, что хотели бы переспать с Лиман. Она к таким размышлениям подписчиков отнеслась с юмором.