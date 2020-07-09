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Ростовчане пожаловались на опасный для жизни перекресток

9 июля 2020, 15:14
Фото: https://ar.rostov-gorod.ru
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города установить светофор на перекрестке 1-я Краснодарская — Коминтерна, который, по его мнению, является опасным для жизни, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

По словам горожанина, на этом перекрестке минимум два раза в неделю происходят автоаварии. Движение здесь оживленное в любое время суток.

Ростовчанин попросил установить светофор и дорожные знаки, чтобы исправить ситуацию. Он добавил, что на этом участке не хватает пешеходных переходов.

«Через этот перекресток постоянно ходят люди. Два дня назад случилась серьезная авария в трех метрах от мимо проходящей женщины», — говорится в обращении.

На момент четверга обращение поддержали 10 человек, еще трое высказались против.

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