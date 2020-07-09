Ростовчане пожаловались на опасный для жизни перекресток

По словам горожанина, на этом перекрестке минимум два раза в неделю происходят автоаварии. Движение здесь оживленное в любое время суток.
Ростовчанин попросил установить светофор и дорожные знаки, чтобы исправить ситуацию. Он добавил, что на этом участке не хватает пешеходных переходов.
«Через этот перекресток постоянно ходят люди. Два дня назад случилась серьезная авария в трех метрах от мимо проходящей женщины», — говорится в обращении.
На момент четверга обращение поддержали 10 человек, еще трое высказались против.