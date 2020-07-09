Сбербанк запустил оплату NFC через свое приложение

Помимо этого, SberPay позволит упростить оплату в онлайн-магазинах. «Торговые точки, у которых есть web-магазин, будут достаточно просто встраивать нашу кнопку по оплате SberPay на сайт. Она будет в общей связке с обычной платежной страничкой, которую Сбербанк предоставляет своим торговым точкам. Но разница будет в простой оплате для клиента: можно будет просто нажать на кнопку, получить push-уведомление, увидеть привязанные карточки и баланс», — сообщила заместитель председателя правления банка. По ее словам, новая функция позволит избежать ситуаций, когда человеку не хватает средств на оплату при первой транзакции. При этом новая технология безопасна как для торговой точки, так и для клиента.