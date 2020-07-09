Сбербанк запустил оплату NFC через свое приложение

Новая версия приложения «Сбербанк Онлайн» стала доступна в четверг утром, она дает возможность оплачивать покупки разными способами.
«Мы долго работаем совместно с семейством телефона Honor, в том числе с компанией Huawei, чтобы внедрить не просто онлайн-оплату, а оплату с помощью NFC в любом оффлайновом ритейле. И мы запускаем SberPay только для Android: это бесконтактная оплата без лишних приложений», — рассказала Светлана Кирсанова. Теперь клиенты могут настроить оплату с помощью NFC прямо в приложении Сбербанка.
Помимо этого, SberPay позволит упростить оплату в онлайн-магазинах. «Торговые точки, у которых есть web-магазин, будут достаточно просто встраивать нашу кнопку по оплате SberPay на сайт. Она будет в общей связке с обычной платежной страничкой, которую Сбербанк предоставляет своим торговым точкам. Но разница будет в простой оплате для клиента: можно будет просто нажать на кнопку, получить push-уведомление, увидеть привязанные карточки и баланс», — сообщила заместитель председателя правления банка. По ее словам, новая функция позволит избежать ситуаций, когда человеку не хватает средств на оплату при первой транзакции. При этом новая технология безопасна как для торговой точки, так и для клиента.
Третье изменение позволяет человеку генерировать свой персональный QR-код и оплачивать с его помощью покупки. «Традиционно именно торговая точка имеет QR-код, который клиент сканирует своей камерой. Но мы подумали, что было бы здорово предоставить клиенту также другую возможность. Теперь любое физическое лицо прямо в приложении „Сбербанк Онлайн“ может сгенерировать свой собственный персональный QR-код и предъявлять его в торговой точке, чтобы оплатить товар», — рассказала Светлана Кирсанова. По ее словам, такая возможность доступна и в iOS, и в Android. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно выбрать карту, зайти в ее настройки и нажать на «Оплату QR-кодом».
Кроме новых способов оплаты, обновления позволяют выбирать темную тему и персонализировать приложение.
«Теперь люди сами могут выбирать действия, которые они добавляют на главный экран, и настраивать интересы, согласно которым выводятся истории в шапке главного экрана. В общем, сделано все, чтобы приложение было удобным для каждого человека», — отметил директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Алексей Круглов.
Помимо перечисленных обновлений, новое приложение рассчитывает кредитный лимит по всем продуктам Сбербанка, усиливает безопасность (клиенты могут пройти тесты и узнать, смогут ли распознать мошенников) и позволяет пользоваться расширенной экосистемой организации, получать скидки у партнеров и многое другое.