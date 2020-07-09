Сменивший работу 15 раз кемеровчанин занял кресло директора департамента ЖКХ Ростова

Свою карьеру он начал в 2003 году в ЗАО «Торговый Дом «Облкемеровоуголь» в Кемерово. Затем Несонов неоднократно менял место работы и в 2014 году переехал в Ростов-на-Дону. Всего в трудовой биографии нового главы ЖКХ значится более полутора десятка должностей в различных компаниях и организациях.