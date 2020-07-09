Сменивший работу 15 раз кемеровчанин занял кресло директора департамента ЖКХ Ростова

Распоряжение о назначении Несонова на должность директора департамента ЖКХ и энергетики подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
О Максиме Несонове известно, что он является уроженцем Кузбасса, его родиной является Кемерово. Новый директор департамента ЖКХ получил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», а затем получил дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специализации «Стратегический менеджмент и маркетинг» с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования (МВА)».
Свою карьеру он начал в 2003 году в ЗАО «Торговый Дом «Облкемеровоуголь» в Кемерово. Затем Несонов неоднократно менял место работы и в 2014 году переехал в Ростов-на-Дону. Всего в трудовой биографии нового главы ЖКХ значится более полутора десятка должностей в различных компаниях и организациях.
С апреля 2018 года по ноябрь 2019 года он занимал должность генерального директора АО «Водоканал Ростова-на-Дону».
Напомним, что об увольнении Анны Нор-Аревян с должности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Ростова стало известно в понедельник, 6 июля. Она покинула пост по собственному желанию.