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Торговые центры в Ростовской области освободили от арендной платы

9 июля 2020, 19:24
Фото: donland.ru
В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом освободили от арендной платы гостиницы и торговые центры, сообщили в правительстве региона.

На период пандемии были утверждены дополнительные меры поддержки. Губернатор подписал соответствующее распоряжение.

«Меры поддержки предусматривают в 2020 году освобождение от арендной платы участки в госсобственности, собственников гостиниц и ТЦ. Их ввели на время действия режима повышенной готовности», — сказано в сообщении.

Для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей снизили размер арендной платы. Органы местного самоуправления призвали освободить владельцев ТЦ и гостиниц от земельного налога.

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