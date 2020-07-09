Торговые центры в Ростовской области освободили от арендной платы

На период пандемии были утверждены дополнительные меры поддержки. Губернатор подписал соответствующее распоряжение.
«Меры поддержки предусматривают в 2020 году освобождение от арендной платы участки в госсобственности, собственников гостиниц и ТЦ. Их ввели на время действия режима повышенной готовности», — сказано в сообщении.
Для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей снизили размер арендной платы. Органы местного самоуправления призвали освободить владельцев ТЦ и гостиниц от земельного налога.