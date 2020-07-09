Тракторный завод за 19 млрд руб построят в Ростовской области

Эта информация стала известна во время посещения губернатором Василием Голубевым комбайнового завода «Ростсельмаш». В данный момент идет процесс оформления площадки под будущий завод.
«Одновременно с этим планируется запуск лакокрасочного производства, а также производства агрегатов и оборудования. Всего до 2024 года потратят 19 миллиардов рублей», — заявил губернатор Василий Голубев.
Во время визита главе региона показали одну из последних разработок предприятия — трактор серии 3000. Также он ознакомился с возможностями новейших образцов комбайнов.
«Сейчас уборку в хозяйствах ведут почти 11 тысяч зерноуборочных комбайнов. Около 90% из них собрали на «Ростсельмаше», — уточнил губернатор.
Он добавил, что областная программа субсидирования покупки сельхозтехники будет усилена. По его словам, «Ростсельмаш» является флагманом сельхозмашиностроения России.