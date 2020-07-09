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Тракторный завод за 19 млрд руб построят в Ростовской области

9 июля 2020, 18:55
Фото: donland.ru
В Ростовской области руководство предприятия «Ростсельмаш» приняло решение о строительстве тракторного завода, сообщили в правительстве региона.

Эта информация стала известна во время посещения губернатором Василием Голубевым комбайнового завода «Ростсельмаш». В данный момент идет процесс оформления площадки под будущий завод.

«Одновременно с этим планируется запуск лакокрасочного производства, а также производства агрегатов и оборудования. Всего до 2024 года потратят 19 миллиардов рублей», — заявил губернатор Василий Голубев.

Во время визита главе региона показали одну из последних разработок предприятия — трактор серии 3000. Также он ознакомился с возможностями новейших образцов комбайнов.

«Сейчас уборку в хозяйствах ведут почти 11 тысяч зерноуборочных комбайнов. Около 90% из них собрали на «Ростсельмаше», — уточнил губернатор.

Он добавил, что областная программа субсидирования покупки сельхозтехники будет усилена. По его словам, «Ростсельмаш» является флагманом сельхозмашиностроения России.

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