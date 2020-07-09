Три года не дожила до столетия умершая от коронавируса жительница Ростовской области

У женщины были заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и почек, у 54-летнего пациента болезнь осложнялась хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениям. Еще у одного умершего, 80-летнего мужчины, наблюдались сердечно-сосудистые заболевания с неврологическими осложнениями и нарушением обмена веществ.