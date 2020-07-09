rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три года не дожила до столетия умершая от коронавируса жительница Ростовской области

9 июля 2020, 08:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области умерла 97-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

Всего за последние сутки в области умерли три человека с коронавирусной инфекцией, двое мужчин и женщина.

У женщины были заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и почек, у 54-летнего пациента болезнь осложнялась хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениям. Еще у одного умершего, 80-летнего мужчины, наблюдались сердечно-сосудистые заболевания с неврологическими осложнениями и нарушением обмена веществ.

Всего на 9 июля от коронавируса умерли 152 жителя области, общее число заразившихся составило 10441 человек.

Материалы по теме
Ученые назвали места с повышенным риском заражения коронавирусомТри новости среды, от которых не заразиться коронавирусомНа грани введения новых ограничений из-за коронавируса оказалась Ростовская область
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00