Три года не дожила до столетия умершая от коронавируса жительница Ростовской области

Всего за последние сутки в области умерли три человека с коронавирусной инфекцией, двое мужчин и женщина.
У женщины были заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и почек, у 54-летнего пациента болезнь осложнялась хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениям. Еще у одного умершего, 80-летнего мужчины, наблюдались сердечно-сосудистые заболевания с неврологическими осложнениями и нарушением обмена веществ.
Всего на 9 июля от коронавируса умерли 152 жителя области, общее число заразившихся составило 10441 человек.