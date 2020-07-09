Украина открыла границу с Россией в Ростовской области

Так, власти Украины приняли решение возобновить возможность пешего пересечения границы республики с Российской Федерацией в пункте пропуска «Меловое» на территории Луганской области.
Меловое является самым восточным населенным пунктом Республики Украина. Он граничит с Ростовской областью, вблизи этого пункта находится поселок Чертково.
Все пункты пропуска на границах с Россией были закрыты по решению правительства в Киеве из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее в Ростовской области были замечены несколько вертолетов, которые пролетали в районе границы с Украиной.